В квартире Нового Уренгоя потушили пожар после взрыва газа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ликвидирован огонь в квартире жилого дома в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), где в субботу взорвался бытовой газ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, последствия пожара ликвидировали на площади 50 кв.м.

Ранее сообщалось, что днем в субботу в Новом Уренгое в квартире жилого дома, расположенной на третьем этаже, произошел взрыв бытового газа. Проводилась эвакуация жильцов из первого подъезда. В результате инцидента частично разрушились стена квартиры и обшивка в подъезде.

Пострадал 38-летний мужчина, находившийся в квартире, с ожогами кистей рук его доставили в больницу.