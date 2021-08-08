Место разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска локализовали

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает в воскресенье надзорное ведомство.

"Новороссийской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура отмечает, что в настоящее время место разлива нефтепродуктов локализовано.

Накануне при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала КТК произошел залповый выброс сырой нефти.

Инцидент произошел в море в 6 км от берега. Объем загрязнения устанавливается.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в результате залпового выброса нефти при заправке танкера на причале ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" в поселке Южная Озереевка под Новороссийском произошло загрязнение около 200 кв.м Черного моря.

Представитель КТК был недоступен для комментариев.