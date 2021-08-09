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Названа причина разлива нефти под Новороссийском

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ), стало причиной выхода нефти при отгрузке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится в сообщении КТК.

Поставщиком данного оборудования являлся Imodco (Монако), отметил консорциум.

"На время ликвидации последствий нештатной ситуации отгрузка нефти на Морском терминале КТК была временно остановлена. По данным на утро 8 августа ситуация была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря. Для расследования причин и условий, приведших к инциденту, в КТК создана специальная комиссия", - говорится в пресс-релизе.

По данным КТК, 7 августа в 16:49 по московскому времени на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony (греческий флаг, порт прописки Пирей) произошел выход нефти. Для локализации последствий инцидента были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.

Разлив нефти локализовали 7 августа к 22:42 по московскому времени, ликвидация розлива нефти завершена, ведется мониторинг акватории Черного моря, сообщает консорциум. Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории.

Площадь разлива составила около 200 кв. метров, объём - порядка 12 куб. м.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Но у казахстанских производителей есть и альтернативные маршруты: транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау-Самара, в Китай - по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Как сообщалось, в марте КТК сменил многолетнего зарубежного подрядчика в черноморской гавани - ООО "Ламналко" на дочернюю структуру "Транснефти"" АО "Транснефть-Сервис".

В пресс-службе КТК тогда поясняли, что "Траснефть-Сервис" была выбрана подрядчиком по результатам тендера в 2019 году в связи с истечением срока контракта с "Ламналко" и "действующими в КТК процедурами".

"Ламналко" входит в международную группу Smit Lamnalco, созданной голландской Royal Boskalis и Rezayat Group из Саудовской Аравии. "Ламналко" работала для КТК порядка 10 лет. В феврале "Ламналко" отказалось выполнять работы по замене дефектного шланга внутренней линии ВПУ, на котором после шторма обнаружили гофру. Свой отказ компания объяснила отсутствием технических возможностей и приемлемых погодных условий. Вместо нее эти работы с марта должна была выполнять "Транснефть-Сервис".

Новороссийск

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