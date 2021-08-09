Названа причина разлива нефти под Новороссийском

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ), стало причиной выхода нефти при отгрузке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится в сообщении КТК.

Поставщиком данного оборудования являлся Imodco (Монако), отметил консорциум.

"На время ликвидации последствий нештатной ситуации отгрузка нефти на Морском терминале КТК была временно остановлена. По данным на утро 8 августа ситуация была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря. Для расследования причин и условий, приведших к инциденту, в КТК создана специальная комиссия", - говорится в пресс-релизе.

По данным КТК, 7 августа в 16:49 по московскому времени на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony (греческий флаг, порт прописки Пирей) произошел выход нефти. Для локализации последствий инцидента были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.

Разлив нефти локализовали 7 августа к 22:42 по московскому времени, ликвидация розлива нефти завершена, ведется мониторинг акватории Черного моря, сообщает консорциум. Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории.

Площадь разлива составила около 200 кв. метров, объём - порядка 12 куб. м.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.