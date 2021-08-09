В аэропорту Красноярска задержано 15 рейсов из-за дыма от пожаров в Якутии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров мешает вылету полутора десятков рейсов в красноярском аэропорту утром в понедельник, сообщает пресс-служба воздушной гавани краевого центра.

По данным онлайн-табло, вылет задержан 15 рейсов в Москву, Новосибирск, Краснодарский край, Крым, на север Красноярского края. Также задерживается прилет 13 рейсов из Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба красноярского аэропорта, решение совершать посадки принимает командир экипажа. Сам аэропорт оснащен так, что посадку самолета возможно осуществлять почти в нулевой видимости.

7 августа Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии. На утро понедельника задымление зафиксировано в 954 населенных пунктах в 41 муниципальном образовании Красноярского края. С 7 августа до 17:00 10 августа в краевой столице ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.