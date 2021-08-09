Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Хакасии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В минувшие выходные дни дым от лесных пожаров в Якутии добрался до республики Хакасия, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"В выходные до Хакасии добралась дымка от лесных пожаров в Якутии. Информации о превышении концентрации опасных веществ в воздухе от республиканского Роспотребнадзора пока не поступало", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, по состоянию на утро понедельника более 950 населенных пунктов в регионе были в дыму из-за лесных пожаров. В аэропорту Красноярска задерживаются авиарейсы.

По данным на воскресенье, в зоне задымления от лесных пожаров в Иркутской области находились 438 населенных пунктов в 14 районах, сообщало Главное управление МЧС РФ по региону.