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Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Хакасии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В минувшие выходные дни дым от лесных пожаров в Якутии добрался до республики Хакасия, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"В выходные до Хакасии добралась дымка от лесных пожаров в Якутии. Информации о превышении концентрации опасных веществ в воздухе от республиканского Роспотребнадзора пока не поступало", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, по состоянию на утро понедельника более 950 населенных пунктов в регионе были в дыму из-за лесных пожаров. В аэропорту Красноярска задерживаются авиарейсы.

По данным на воскресенье, в зоне задымления от лесных пожаров в Иркутской области находились 438 населенных пунктов в 14 районах, сообщало Главное управление МЧС РФ по региону.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Хакасия Якутия

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