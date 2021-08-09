Детских путевок с кэшбэком купили уже на 9 млрд рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россияне купили более 350 тысяч путевок с кэшбэком для детей с момента старта программы, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"С момента старта программы родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около 9 млрд рублей. Общая сумма возвратов родителям составила 4 млрд рублей. С учетом того, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока еще достаточно высокая, и в среднем по программе покупают около 3 тысяч путевок в день", - сказала она журналистам.

Как отметила Догузова, до закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. Покупать путевки можно до 31 августа, а вернуться ребенок сможет вплоть до 15 сентября.

"Также, как вы знаете, по поручению президента разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до старта детского кэшбэка 25 мая, также могли вернуть деньги за купленные путевки. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуг вплоть до 20 октября, но только после того, как ребенок вернулся из лагеря", - напомнила она.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кэшбэка стартовала 25 мая. Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир". Размер кэшбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку. Ограничений по количеству путевок на одну семью нет.