Ростуризм предложил правительству продлить программу детского кэшбэка

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ростуризм направил правительству предложение продлить программу детского туристического кэшбэка на 2022 год, следует из письма ведомства в Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ). Копия обращения есть у "Интерфакса".

В Ростуризме напомнили о высокой социально-экономической значимости детского кэшбэка, а также предложили учесть "многочисленные обращения, влияние на формирование позитивной общественно-политической повестки, а также необходимость сохранения и развития такого типа отдыха для подрастающего поколения".

Если правительство согласится продлить программу, Ростуризм заблаговременно оповестит туркомпании, включенные в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления, о возможности подключения к программе.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что для продления программы детского кэшбэка в 2022 году потребуется не менее 5 млрд рублей.

Программа была запущена 25 мая и продлилась до 31 августа 2021 года. В ее рамках родители могли купить своим детям путевку в детский лагерь и получить кэшбэк в размере 50%, но не более 20 тысяч рублей. По данным Ростуризма, через программу было куплено путевок почти на 10 млрд рублей. Отдохнуть по программе смогли более 380 тысяч детей. Кэшбэк составил практически 4,5 млрд рублей.