В Петербурге в убийстве руководителя шелтера заподозрили постоялицу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге руководитель благотворительной организации погиб в результате конфликта в рабочем доме "Забота" в Кировском районе. По подозрению в убийстве задержана постоялица рабочего дома, "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, в воскресенье вечером нетрезвая женщина ударила ножом другую женщину и руководителя рабочего дома. Мужчина погиб, женщину доставили в больницу, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Напавшую задержали, добавил источник. На нее составили административный протокол о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП), а также возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК).

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

Рабочий дом "Забота" - центр помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На страницах организации в соцсетях говорится, что постояльцам предоставляют проживание, их кормят и помогают найти работу.