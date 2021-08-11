Жительницу Петербурга арестовали за убийство руководителя центра помощи

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга заключил под стражу обвиняемую в убийстве и покушении, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Задержанная и ее защитник не возражали против ее ареста.

По данным следствия, вечером 8 августа женщина в квартире на улице Зины Портновой во время ссоры ударила колюще-режущим предметом двух человек. Один из них умер, а другому своевременно оказали медицинскую помощь.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел в рабочем доме "Забота", где помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: предоставляют еду, проживание и помогают с трудоустройством (так называемый шелтер, в переводе с английского - укрытие).

По данным источника, нетрезвая обвиняемая ударила ножом другую женщину и руководителя организации, который умер на месте.