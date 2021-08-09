Возбуждено уголовное дело об обрушении башни дачи Кривдиной в Сестрорецке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения башни исторической дачи Кривдиной в Курортном районе Сестрорецка, сообщила прокуратура Петербурга. Дело расследуют по статье 243.1 УК (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия).

На первом этаже дачи живет многодетная семья Павловых. Башня здания обрушилась в конце июля, когда подломились перекрытия.

Дача, построенная в начале ХХ века в стиле модерн, находится на Садовой улице Сестрорецка, принадлежит ООО "Норд отель" и является объектом культурного наследия федерального значения. Ее называют по имени первого арендатора - Валентины Кривдиной.

Семья Павловых и ООО "Норд Отель" договорились, что жильцам предоставят новое благоустроенное жилье.