В Петербурге обрушилась башня исторической дачи Кривдиной

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Башня памятника культуры федерального значения "Дача Кривдиной" частично обрушилась в Петербурге.

Прокуратура Курортного района начала проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В региональном ГСУ СК также сообщили о начале доследственной проверки.

По данным управления, у исторического здания, на первом этаже которого проживала многодетная семья, рухнули перекрытия башни.

Дача, возведенная в начале ХХ века в стиле модерн, расположена на Садовой улице Сестрорецка (входит в состав Петербурга) и принадлежит ООО "Норд отель".

Председатель комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров побывал на месте происшествия, сообщили в пресс-службе комитета. Комитет решил подать заявление в полицию о преступлении, предусмотренном ст. 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия).

"Учитывая длительное бездействие собственника, влекущее за собой угрозу уничтожения памятника, КГИОП будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении ООО "Норд отель" дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ (максимальная сумма штрафа по данной статье может достигать 20 миллионов рублей), а также о применении иных гражданско-правовых мер воздействия к правообладателю объекта", - говорится в сообщении.

Ранее КГИОП неоднократно привлекал "Норд отель" к административной ответственности за ненадлежащее содержание дачи Кривдиной, общая сумма всех штрафов и неустоек составила 900 тысяч рублей.