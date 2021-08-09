Неизвестный задавил младенца на пляже в Воронеже

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели десятимесячного ребенка, которого на пляже в Воронеже задавил автомобиль, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, накануне вечером на территории пляжа, расположенного неподалеку от санатория имени Дзержинского, неустановленный водитель наехал на маленького мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По данным соцсетей, ребенок был на пляже с отцом. Мужчина также получил травмы при наезде автомобиля. Возможно, за рулем автомобиля был ребенок.

Возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).