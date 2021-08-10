Житель Воронежа задержан по делу о гибели младенца на пляже

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели десятимесячного ребенка, которого на пляже в Воронеже задавил автомобиль.

Как сообщает СКР, по подозрению в совершении преступления задержан 32-летний местный житель, на которого указал отец погибшего ребенка как на предполагаемого водителя.

Следователи также проверят другие версии случившегося, в том числе озвученные в СМИ и соцсетях.

Вечером 8 августа на территории пляжа неподалеку от санатория имени Дзержинского, неустановленный водитель наехал на мaленького мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По данным местных СМИ, ребенок был на пляже с отцом. Мужчина также получил травмы при наезде автомобиля. Очевидцы сообщали, что, возможно, за рулем автомобиля был ребенок.

Возбуждено дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).