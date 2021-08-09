Структура "Росатома" выйдет на международный рынок торговли "зелеными" сертификатами

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - АО "Атомэнергопромсбыт", входящее в ветроэнергетический дивизион ГК "Росатом" - АО "НоваВинд", заключило соглашение с голландской I-REC Services BV (International Renewable Energy Certificate Standard I-REC) на право оказывать услуги торговли и погашения международных сертификатов возобновляемой энергии.

По сообщению "НоваВинд", "зеленый" сертификат I-REC не привязан к физическим поставкам электроэнергии. Сертификат подтверждает, что 1 МВт.ч электроэнергии был произведен за счет возобновляемых источников энергии.

"Атомэнергопромсбыт" будет выступать в роли трейдера, приобретая и погашая сертификаты I-REC для своих клиентов.

Сертификаты конкретных производителей электроэнергии ("зеленые" сертификаты, сертификаты происхождения электроэнергии и пр.) являются договорными инструментами, с помощью которых передаются права, связанные с низким уровнем выбросов парниковых газов. Они могут учитываться при расчете рыночным методом косвенных энергетических выбросов (если потребители имеют возможность получать электроэнергию с индивидуальными коэффициентами эмиссии).

Аналогами "зеленых" сертификатов I-REC в Европе являются бумаги Guarantees of Origin (GOs), в США - Renewable Energy Certificates (RECs).

"Данная схема дешевле и проще для клиента, так как освобождает его от необходимости тратить время и ресурсы на самостоятельную регистрацию в реестре I-REC, оплату комиссии I-REC, подписание соглашений и соблюдение регламентов по электронным торгам и погашению "зелёных" сертификатов. Теперь, заключив договор с "Атомэнергопромсбытом" на покупку "зеленых" сертификатов I-REC, компания-клиент получит инструмент подтверждения возобновляемого характера потребляемой электроэнергии и сможет доказать свою приверженность стратегиям устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности согласно требованиям основных международных стандартов", - пояснил глава "Атомэнергопромсбыта" Григорий Назаров, цитата которого приводится в сообщении.

I-REC Services BV – международная компания, предоставляющая доступ к системе электронных торгов и погашения cертификатов I-REC. Офис компании находится в Нидерландах.

"НоваВинд" создано "Росатомом" в сентябре 2017 г. для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. В 2017 году "Росатом" также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "НоваВинд" и голландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России. Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления компании предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью около 1,2 ГВт.