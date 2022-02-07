"Росатом" изучит возможность строить ветряные электростанции на Сахалине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ветроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" "НоваВинд" планирует исследовать ветровые ресурсы на Сахалине для строительства ВЭС, следует из материалов закупки компании, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок.

"НоваВинд" ищет исполнителя услуг "по исследованию ветровых ресурсов для строительства ВЭС на острове Сахалин". Согласно материалам, речь идет об обследовании планируемой к размещению станции площадки, а также организации доставки и размещения метеорологического оборудования и мониторинге ветровых показателей.

Общая стоимость работ в начальной стоимости договора составляет около 233 170 евро с учетом налогов.

"НоваВинд" был создан "Росатомом" в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. В 2017 году "Росатом" также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "НоваВинд" и нидерландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России.

Недавно "НоваВинд" зарегистрировал новую "дочку" - "ВетроОГК-3". Как и другие "ВетроОГК", компания выступит оператором проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанций (ВЭС), следует из информации на сайте "Новавинда".

По состоянию на конец января портфель проектов "НоваВинда" в России составляет 1,7 ГВт.

Строительство "зеленых" мощностей в России во многом поддерживается за счет оптового рынка электроэнергии. Сахалин не входит в ценовые зоны рынка и является изолированной энергосистемой. В области работает ВЭС "РусГидро" (MOEX: HYDR), введенная в 2015 году.