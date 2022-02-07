Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 394 978 564+1 761 321

"Росатом" изучит возможность строить ветряные электростанции на Сахалине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ветроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" "НоваВинд" планирует исследовать ветровые ресурсы на Сахалине для строительства ВЭС, следует из материалов закупки компании, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок.

"НоваВинд" ищет исполнителя услуг "по исследованию ветровых ресурсов для строительства ВЭС на острове Сахалин". Согласно материалам, речь идет об обследовании планируемой к размещению станции площадки, а также организации доставки и размещения метеорологического оборудования и мониторинге ветровых показателей.

Общая стоимость работ в начальной стоимости договора составляет около 233 170 евро с учетом налогов.

"НоваВинд" был создан "Росатомом" в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. В 2017 году "Росатом" также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "НоваВинд" и нидерландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России.

Недавно "НоваВинд" зарегистрировал новую "дочку" - "ВетроОГК-3". Как и другие "ВетроОГК", компания выступит оператором проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанций (ВЭС), следует из информации на сайте "Новавинда".

По состоянию на конец января портфель проектов "НоваВинда" в России составляет 1,7 ГВт.

Строительство "зеленых" мощностей в России во многом поддерживается за счет оптового рынка электроэнергии. Сахалин не входит в ценовые зоны рынка и является изолированной энергосистемой. В области работает ВЭС "РусГидро" (MOEX: HYDR), введенная в 2015 году.

Росатом НоваВинд Сахалин ВетроОГК Газпромбанк Lagerwey

Новости по теме

Новости

"Газпром" не бронировал на II и III кварталы дополнительный транзит через Украину

Мексиканский регулятор одобрил передачу "ЛУКОЙЛу" контроля в проекте "Блок 4"

Мексиканский регулятор одобрил передачу "ЛУКОЙЛу" контроля в проекте "Блок 4"

Убыток Сбербанка от переоценки ценных бумаг в январе перекрыл по размеру чистую прибыль

Анонимные осведомители смогут сообщать ЦБ о теневых бенефициарах финорганизаций

Анонимные осведомители смогут сообщать ЦБ о теневых бенефициарах финорганизаций

Польша в феврале вновь получает газ по "Ямалу-Европе" вместо "Северного потока"

Польша в феврале вновь получает газ по "Ямалу-Европе" вместо "Северного потока"

Россия наймет "цифровых атташе" для продвижения отечественного софта за рубежом

Россия наймет "цифровых атташе" для продвижения отечественного софта за рубежом

Прокачка "Газпрома" через Украину возвращается к контрактному максимуму

Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель

Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Новый контракт "Газпрома" с КНР не отнимет объемы у Европы. Обобщение

Новый контракт "Газпрома" с КНР не отнимет объемы у Европы. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });