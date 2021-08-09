Число детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, возросло до 91

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщил, что число отравившихся в поезде Мурманск-Адлер детей увеличилось до 91. Дети ехали в Туапсинский район, чтобы отдохнуть в детских здравницах.

"К настоящему моменту 91 ребенок, следовавший в поезде сообщением Мурманск-Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализирован в краевые больницы. Состояние детей удовлетворительное и стабильное. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Минздрав РФ контролирует оказание медицинской помощи детям, госпитализированным с признаками отравления с поезда.

Как сообщалось, ситуацию контролирует и Роспотребнадзор. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Городская больница Туапсе приняла 70 детей из пассажирского поезда "Мурманск-Адлер" после произошедшей в пути вспышки кишечной инфекции. Они проходят лечение в инфекционном отделении больницы №1. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Туапсинского района.

По данным администрации, у всех госпитализированных детей состояние удовлетворительное, предварительный диагноз –острый гастроэнтерит и острый энтерит. В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).

Всего, по уточненным данным, в поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области, всего – 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В туапсинские лагеря они должны были попасть 7 августа.

В пути следования 20 детей были сняты с поезда и помещены с признаками отравления в медучреждения городов Белореченска и Апшеронска.

По информации пресс-службы, несовершеннолетние без признаков болезни доставлены в здравницы "Юбилейная", "Морская волна" и "Морская звезда" в районе Туапсе в Краснодарском крае.

"В лагерях дети и сопровождающие изолированы, размещены в отдельных корпусах и находятся под наблюдением", - отмечается в сообщении.