Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 202 728 255+437 309

Число детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, возросло до 91

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщил, что число отравившихся в поезде Мурманск-Адлер детей увеличилось до 91. Дети ехали в Туапсинский район, чтобы отдохнуть в детских здравницах.

"К настоящему моменту 91 ребенок, следовавший в поезде сообщением Мурманск-Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализирован в краевые больницы. Состояние детей удовлетворительное и стабильное. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Минздрав РФ контролирует оказание медицинской помощи детям, госпитализированным с признаками отравления с поезда.

Как сообщалось, ситуацию контролирует и Роспотребнадзор. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Городская больница Туапсе приняла 70 детей из пассажирского поезда "Мурманск-Адлер" после произошедшей в пути вспышки кишечной инфекции. Они проходят лечение в инфекционном отделении больницы №1. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Туапсинского района.

По данным администрации, у всех госпитализированных детей состояние удовлетворительное, предварительный диагноз –острый гастроэнтерит и острый энтерит. В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).

Всего, по уточненным данным, в поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области, всего – 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В туапсинские лагеря они должны были попасть 7 августа.

В пути следования 20 детей были сняты с поезда и помещены с признаками отравления в медучреждения городов Белореченска и Апшеронска.

По информации пресс-службы, несовершеннолетние без признаков болезни доставлены в здравницы "Юбилейная", "Морская волна" и "Морская звезда" в районе Туапсе в Краснодарском крае.

"В лагерях дети и сопровождающие изолированы, размещены в отдельных корпусах и находятся под наблюдением", - отмечается в сообщении.

Туапсе Адлер Мурманск Минздрав РФ

Новости

Путин поручил выделить из резервного фонда допсредства для тушения пожаров

Путин поручил выделить из резервного фонда допсредства для тушения пожаров

Путин предложил на уровне ООН бороться с морским пиратством

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Неизвестный с ножом проник в детский сад в Петербурге

В районе лесных пожаров в Башкирии задержан поджигатель

СПбГУ попросил прокуроров проверить неучтенные документы Bard College

Володин предложил запрещать въезд в Россию за ущемление прав русскоязычных

Неизвестный задавил младенца на пляже в Воронеже

Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе

Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе

НЛМК приостановил работу конвертерного цеха №2

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');