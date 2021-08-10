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Задержана директор вагона-ресторана поезда, в котором отравился 91 ребенок

Также задержаны повар и официант, знавшие о наличии у них норовирусной инфекции

Задержана директор вагона-ресторана поезда, в котором отравился 91 ребенок
Фото: Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Директор вагона-ресторана пассажирского поезда "Мурманск-Адлер" и ее работники задержаны по делу об отравлении детей, которые ехали в оздоровительные лагеря Кубани, сообщается на сайте СК РФ.

Помимо директора вагона-ресторана задержаны повар и официант. Они подозреваются по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей), говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны на территории Ростовской области и Краснодарского края. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, а в суд будет передано ходатайство об избрании им меры пресечения.

В рамках расследования дела установлено, что повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не сказали об этом работодателю, проигнорировав санитарные правила, что привело к массовому заболеванию детей.

"Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала медицинское обследование персонала. Она пренебрегла проведением контроля за состоянием здоровья работников, что в том числе привело к массовому заражению несовершеннолетних" - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 7 августа произошло массовое отравление детей в поезде "Мурманск-Адлер". В поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области – всего 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В больницы Краснодарского края с признаками отравления был госпитализирован 91 ребенок.

В туапсинские детские оздоровительные лагеря они должны были попасть 7 августа.

Ситуацию контролирует Роспотребнадзор. СКР возбудил уголовное дело. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи детям.

В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).

Мурманск Адлер РЖД СКР

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