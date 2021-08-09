Путин поручил выделить из резервного фонда допсредства для тушения пожаров

Якутское село Бясь-Кюель, пострадавшее от лесных пожаров Фото: Семен Рябинин/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить выделение из резервного фонда правительства дополнительных средств тушение лесных пожаров в субъектах РФ, авиационное патрулирование лесов и обеспечение регионов лесопожарной техникой и оборудованием. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Также российский лидер поручил кабмину до 15 августа рассмотреть вопрос о необходимости дополнительного привлечения сил Минобороны к ликвидации природных пожаров в регионах страны.

Кроме того, правительство должно рассмотреть вопрос о привлечении МЧС России к ликвидации природных пожаров на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Правительство также должно оценить обеспеченность регионов со сложной лесопожарной обстановкой тяжелой техникой для наземного тушения природных пожаров и при необходимости обеспечить ее дополнительные поставки.

Правительство также должно принять решения, направленные на создание на территории Дальневосточного федерального округа межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров, и представить доклад о данной работе до 1 октября.

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