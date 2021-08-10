МЧС увеличит группировку по тушению пожаров в Якутии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости увеличения интенсивности работы авиации МЧС в этом регионе.

Руководству Якутии президент "дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС".

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил о крайне напряженной обстановке с лесными пожарами в России, в частности, в Якутии, где зафиксировано большинство очагов возгорания. По словам министра, в текущем году при меньшем количестве лесных пожаров зафиксировано увеличение площади, пройденной огнем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза.

"Это составляет 7,8 млн гектаров. При чем более 90% пройденных огнём площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности, на Якутию - 78% всех площадей по стране", - сообщил Козлов.

Министр отметил, что сложные погодные условия в регионах страны повлияли на ухудшение обстановки с лесными пожарами. "Осадков нет, работа идет в тех условиях, которые являются напряженными с точки зрения климата", - отметил он.