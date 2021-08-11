Центр Гамалеи заявил о снижении риска госпитализации в 20 раз с помощью "Спутника V"

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" снижает вероятность госпитализации в случае заражения коронавирусом в 20 раз по сравнению с не прошедшими вакцинацию, эта вакцина эффективна против новых штаммов, сообщил заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Да, ("Спутник V") эффективен (против новых штаммов). Мы видим снижение по количеству эффективности, это незначительное снижение, но оно видно по бессимптомным и легким случаям, но видим по-прежнему высокую эффективность "Спутника" по тяжелым случаям и по госпитализациям. Поэтому, если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы", - сказал Логунов журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83%, препарат более чем на 95% защищает от тяжелого течения заболевания.

"Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с "дельта"-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%. Это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили",- сказал он.

Министр подчеркнул, что препарат "сегодня является эффективным и продолжает работать".

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина "Спутник V" демонстрирует эффективность против всех штаммов COVID-19.

"Как показывает опыт гражданского оборота, вакцина безопасна и эффективна. Эффективна не только против тех штаммов, против которых она создавалась, а также против тех многочисленных штаммов, которые за последнее время появились и нас постоянно атакуют", - сказал он.

"Спутник V" - это первая российская вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована год назад, 11 августа 2020 года.