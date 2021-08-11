В России за сутки выявили 21 571 случай заражения коронавирусом

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 571 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Умерли 799 пациентов - это максимальное значение с начала месяца. Аналогичные данные по числу скончавшихся были зарегистрированы 16 июля. Наибольшее число умерших в Москве - 58, хотя это самое низкое значение для города с начала июня, в Санкт-Петербурге - 43, в Краснодарском крае - 34. После болезни выздоровели 20 067 человек.

В российской столице в среду, сообщает оперативный штаб, 2 076 новых случаев заражения коронавирусом, еще 3 222 пациента выздоровели. В Санкт-Петербурге выявили 1 804 заболевших за сутки, в Московской области - 1 054 случая.

Еще 535 случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Нижегородской области, 521 - в Свердловской области, 483 - в Ростовской области, 478 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области, 457 - в Красноярском крае, 451 - в Самарской области, 398 - в Иркутской области, 389 - в Омской области, 388 - в Крыму, 365 - в Челябинской области, 357 - в Оренбургской области, 340 - в Ставропольском крае, 331 - в Волгоградской области, 321 - в Хабаровском крае, 282 - в Астраханской области, 278 - в Башкирии, по 277 - в Коми, Тюменской области. 275 - в Ульяновской области, 272 - в Алтайском крае, по 256 - в Саратовской области, Краснодарском крае, Приморском крае, 253 - в Забайкальском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 512 тыс. 859 случаев коронавирусной инфекции, 167 241 умерший и 5 млн 808 тыс. 777 выписанных.