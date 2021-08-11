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ГТЛК разместила допэмиссию на 5 млрд рублей для покупки вертолетов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) сообщило, что 10 августа разместило в полном объеме дополнительную эмиссию акций на 5 млрд рублей. Размещено 500 тысяч дополнительных обыкновенных акций номиналом 10 тысяч рублей.

ГТЛК решила увеличить уставный капитал в рамках реализации постановления правительства о выделении субсидии ГТЛК из федерального бюджета на приобретение вертолетов производства холдинга "Вертолеты России", объясняли ранее "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

ЦБ зарегистрировал этот допвыпуск 29 июля 2021 года. После регистрации итогов размещения допэмиссии уставный капитал ГТЛК возрастет на 6%, до 86 437,13 млн рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управляет ею Минтранс.

ГТЛК Вертолеты России Минтранс Банк России

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