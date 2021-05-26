Минпромторг предложил докапитализировать ГТЛК на 3 млрд рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает выделить АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 3,08 млрд рублей в виде взноса в уставный капитал на лизинг водных судов. Проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

За счет субсидий планируется до 2023 года построить на российских верфях 10 гражданских судов.

Согласно пояснительной записке, речь идет о строительстве круизного судна проекта PV180 "ББК-макс", шести судов на воздушной подушке, двух пассажирских катамаранов, а также речного пассажирского судна на подводных крыльях "Валдай".

После завершения строительства суда будут переданы профильным российским компаниям, а также подведомственным Росморречфлоту предприятиям, говорится в материалах к проекту.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляет Минтранс.