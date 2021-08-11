Пьяный житель Курска ранил из пневматики 12-летнего ребенка

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту стрельбы в Курске, в результате которой был ранен ребенок, сообщает управление СКР по региону.

По версии следствия, накануне вечером пьяный 39-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки из окна своей квартиры на четвертом этаже. Пуля попала в 12-летнего ребенка, который находился рядом с машиной стрелявшего. У ребенка зафиксировано непроникающее ранение в области живота.

Винтовку у жителя Курска изъяли. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.