"Роскосмос" потребует от властей Сахалина восстановить памятник Гагарину

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" обратится к властям Сахалинской области с требованием восстановить демонтированный памятник Юрию Гагарину, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"То, что сделали с памятником Гагарина, – надо разобраться. "Роскосмос" сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях сообщили о демонтаже памятника первому космонавту, стоявшему у въезда в город Невельск. На его месте, по данным администрации города, будет установлена автозаправка.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал главной опасностью для страны внутренние угрозы, в частности разложение общества.

"У каждой страны должны быть свои символы. У нас их много в нашей стране. У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский и много еще кого и современной молодежи... Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть, ... и последние годы, по моему и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это. Не должны позволять - кто бы это ни делал, как бы это ни делал. Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", - сказал министр на форуме "Территория смыслов".