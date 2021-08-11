Неизвестные расстреляли десятки северных оленей в Красноярском крае

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Десятки северных оленей убиты в окрестностях села Хатанга Красноярского края. Снимки с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночь на 3 августа. В это время животные совершали миграционный переход с Таймыра в Эвенкию и их путь пролегал рядом с Хатангой. Весь спуск от поселка до берега реки Казачья усыпан тушами телят и важенками. Еще десятки особей ранены.

По мнению местных охотников, оленей расстреляли браконьеры из "спортивного интереса", поскольку убитые животные оставались лежать там, где упали.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, тела животных обнаружил охотинспектор. Причины происшествие выясняют сотрудники полиции.

Сейчас в крае продолжается миграция дикого северного оленя, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На севере края ученые продолжают мониторинг миграции этих животных. Специалисты фиксируют начало сезонной миграции животных к местам зимовки. Сейчас путь оленей пролегает из Таймыра в Эвенкию. Ученые отмечают, что из-за затяжной весны в этом году миграция оленей кардинально отличается от предыдущих лет. Большая часть животных еще остается на Таймыре, в местах летнего нагула", - говорится в сообщении.

В начале августа специалисты зафиксировали миграцию крупных стад животных. Их приблизительная численность составила около 70 тысяч особей.