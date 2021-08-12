Более тысячи северных оленей утонули в Хатанге, где в них стреляли охотники

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края с привлечением Красноярской природоохранной прокуратуры и прокуратуры Таймырского района организовала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей на реке Хатанга, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что 3 августа неизвестные застрелили четырех диких оленей на правом берегу реки. Причиненный ущерб государству составил 120 тыс. рублей. Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело о незаконной охоте по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ. Расследование контролирует прокуратура региона.

Также 5 августа пограничники и государственный инспектор отдела охотнадзора Минэкологии края во время рейда обнаружили в воде массу погибших животных.

"По состоянию на 11 августа поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ветеринары пришли к выводу, что олени утонули. Туши в ближайшее время сожгут под контролем представителей Службы ветеринарного надзора края.

Специалисты намерены установить, связана ли массовая гибель животных с незаконной охотой.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о расстреле десятков оленей, предположительно, браконьерами.