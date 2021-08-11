В Ленинградской области задержали братьев-беглецов из зала суда

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ленинградской области двоих братьев, сбежавших из зала суда во время оглашения приговора. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду журналистам.

Она напомнила, что побег был совершен накануне вечером в Выборгском районе области. Двое мужчин были доставлены в мировой суд судебными приставами. Как только судья вынес приговор, они выпрыгнули в открытое окно и скрылись.

В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение беглецов и задержали их в микрорайоне Черная Речка города Сертолово. В настоящее время они находятся в отделе полиции, добавила Волк.

Подсудимые были признаны виновными в преступлениях по статьям 115 и 119 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Первый приговорен к 2 годам 6 месяцам заключения, второй к 1 году с отбыванием в колонии строгого режима.

Один из братьев ранее судим за кражу и угон автомобиля без цели хищения.