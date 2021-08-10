Два брата сбежали через окно суда в Выборге после вынесения приговора

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы ищут двух осужденных, которые сбежали из суда в Выборге после объявления приговора, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Накануне вечером в полицию обратилась помощник мирового судьи и сообщила, что после объявления приговора из зала суда через открытое окно сбежали два брата 35 и 40 лет.

По данным источника, они признаны виновными по статьям 115 и 119 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Первый приговорен к 2,5 годам заключения, второй - к году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

"Оба одеты в рабочую робу. Они среднего роста; один полного телосложения, другой худой", - уточнил собеседник агентства.

Один из братьев ранее был судим за кражу и угон автомобиля без цели хищения.

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области подтвердила факт побега осужденных из суда в Выборге и сообщила о начале проверки.