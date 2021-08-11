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"Татнефть" увеличила предложение топлива на бирже и нарастит отгрузки потребителям РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" заявляет, что увеличила объем предложения бензина и дизтоплива на бирже, ставит задачу сократить сроки исполнения биржевых заявок и нарастить отгрузки топлива в пользу российских потребителей.

"Татнефть" с целью снижения угрозы дефицита моторного топлива на внутреннем рынке РФ, в период пикового спроса, увеличила объем предложений автомобильного бензина и дизельного топлива на бирже, тем самым по результатам августа 2021 года объемные показатели биржевых продаж автомобильного бензина и дизельного топлива, рекомендованное Минэнерго, будут значительно перевыполнены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что с учетом рекомендаций Минэнерго РФ принимают меры "по максимальному и приоритетному обеспечению внутреннего рынка моторным топливом". "С этой целью стоит задача по сокращению сроков исполнения биржевых заявок и увеличению отгрузки моторного топлива с приоритетом отгрузок в пользу потребителей РФ", - сообщили в "Татнефти".

Татнефть

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