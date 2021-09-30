Акционеры "Татнефти" одобрят дивиденды за I полугодие в размере 16,52 рублей на акцию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании 30 сентября, запланированном в заочной форме, одобрят дивиденды компании за I полугодие 2021 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 16,52 рублей на все виды акций.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 6 сентября.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2,32 млрд рублей, он разделен на 2,28 млрд обыкновенных и 147 млн привилегированных акций номиналом один рубль. Таким образом, на выплату дивидендов компания может направить 38,4 млрд рублей, или порядка 50% от чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие, которая составила 77 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "Татнефти", все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше.

Помимо годовых дивидендов совет директоров может предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, ориентируясь на свободный денежный поток. После принятия новой дивидендной политики и до наступления кризиса в связи с COVID-19 и падения нефтяных котировок дивидендные выплаты "Татнефти" достигали почти 100% чистой прибыли по РСБУ.

Из общего числа обыкновенных акций "Татнефти" Татарстан владеет 36%, доля казначейских акций составляет 3%.