Вертолет с туристами разбился на Камчатке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке разбился вертолет Ми-8, семь человек из 17 находившихся на борту выжили, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, вертолет разбился в Кроноцком заповеднике. На борту находились 14 туристов и три члена экипажа.

"Выжившими подняты семь человек", - сказал источник, отметив, что поиски остальных продолжаются.

В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь заявили, что вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительным данным ведомства, на борту было 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа.

Другой источник "Интерфакса" рассказал, что приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

"Экипаж совершил жесткую посадку на поверхность Курильского озера", - уточнил он.

На место вылетает борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сказал "Интерфаксу", что вылетает на место трагедии вместе с ними.