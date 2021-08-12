Источник сообщил о десяти погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В результате крушения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке, по предварительным данным, погибли десять человек, семеро выжили, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, экипаж пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал озеро. Вертолет летел из поселка Николаева-2 на вулкан Хадутка.

"Вертолет упал в озеро Курильское, район кордона "Озерной" в 200 километрах от аэропорта "Елизово" (Петропавловск-Камчатский - ИФ). В районе падения были сложные метеоусловия - туман", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что на Камчатке в Кроноцком заповеднике разбился вертолет Ми-8, на борту которого 14 туристов и три члена экипажа. Собеседник агентства говорил, что семь человек выжили. МЧС РФ сообщало, что вертолет с 16 людьми на борту совершил жесткую посадку.

Другой источник "Интерфакса" рассказал, что приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

На место вылетает борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. С ними вылетает губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также к месту крушения направились сотрудники Кроноцкого заповедника на лодках, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. Там добавили, что в настоящий момент проводится спасательная операция.