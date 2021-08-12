Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:48Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

Источник сообщил о десяти погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В результате крушения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке, по предварительным данным, погибли десять человек, семеро выжили, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, экипаж пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал озеро. Вертолет летел из поселка Николаева-2 на вулкан Хадутка.

"Вертолет упал в озеро Курильское, район кордона "Озерной" в 200 километрах от аэропорта "Елизово" (Петропавловск-Камчатский - ИФ). В районе падения были сложные метеоусловия - туман", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что на Камчатке в Кроноцком заповеднике разбился вертолет Ми-8, на борту которого 14 туристов и три члена экипажа. Собеседник агентства говорил, что семь человек выжили. МЧС РФ сообщало, что вертолет с 16 людьми на борту совершил жесткую посадку.

Другой источник "Интерфакса" рассказал, что приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

На место вылетает борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. С ними вылетает губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также к месту крушения направились сотрудники Кроноцкого заповедника на лодках, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. Там добавили, что в настоящий момент проводится спасательная операция.

Камчатский край Кроноцкий заповедник

Новости по теме

Новости

Девять человек выжили после падения вертолета на Камчатке

Сильный туман и ошибка пилота могли привести к крушению Ми-8 на Камчатке

Вертолет с туристами разбился на Камчатке

Двое сбежавших из истринского ИВС задержаны в Подмосковье

Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам морской воды в Новороссийске

Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам морской воды в Новороссийске

Что произошло за день: среда, 11 августа

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в РФ с 3 по 9 августа

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в РФ с 3 по 9 августа

РФПИ предложил Pfizer изучить "Спутник Лайт" в качестве бустера для своей вакцины

РФПИ предложил Pfizer изучить "Спутник Лайт" в качестве бустера для своей вакцины

Петербуржцы стали массово жаловаться прокурорам на шум самолетов

СКР предъявил Навальному обвинение по делу о посягательстве на права граждан

СКР предъявил Навальному обвинение по делу о посягательстве на права граждан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');