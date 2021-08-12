Авиакомпанию "Якутия" оштрафовали на 120 тысяч рублей за задержки рейсов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Якутия" оштрафована на 120 тысяч рублей за не связанные с погодой задержки рейсов в марте-июне, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Штрафы на перевозчика наложил региональный Роспотребнадзор по итогам проверок транспортной прокуратуры Якутии.

"Задержки произошли по вине авиакомпании и не были связаны с метеорологическими условиями, требованиями авиационной безопасности или госорганов в соответствии с их компетенцией", - установили проверки.

На компанию завели четыре дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст.14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям).

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. В ее парке 20 самолетов, в том числе, Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800. Контрольный пакет акций принадлежит Республике Саха (Якутия).