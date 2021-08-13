Аэропорт Якутска снова задержал рейсы из-за дыма от лесных пожаров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров вновь стал причиной задержки на прилет и вылет более десятка рейсов в аэропорту "Якутск", следует из данных онлайн-табло авиаузла.

"На 8 часов метеорологическая видимость в аэропорту составляет 300 метров", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Уточняется, что ночью видимость улучшилась до 750 метров, что позволило аэропорту принять рейс авиакомпании "АЛРОСА" из Новосибирска.

Также ночью прибыли рейсы из Сочи и Санкт-Петербурга авиакомпании "Якутия", рейс авиакомпании "Полярные авиалинии" из Мирного.

Из-за смога в районе аэропорта, два утренних рейса авиакомпании S7 из Новосибирска перенаправлены в Магадан.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев предложил сокращать продолжительность рабочего дня для жителей Якутска, когда в городе образуется сильная задымленность от лесных пожаров.