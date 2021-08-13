Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:46Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Аэропорт Якутска снова задержал рейсы из-за дыма от лесных пожаров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров вновь стал причиной задержки на прилет и вылет более десятка рейсов в аэропорту "Якутск", следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Пожары в Якутии

"На 8 часов метеорологическая видимость в аэропорту составляет 300 метров", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Уточняется, что ночью видимость улучшилась до 750 метров, что позволило аэропорту принять рейс авиакомпании "АЛРОСА" из Новосибирска.

Также ночью прибыли рейсы из Сочи и Санкт-Петербурга авиакомпании "Якутия", рейс авиакомпании "Полярные авиалинии" из Мирного.

Из-за смога в районе аэропорта, два утренних рейса авиакомпании S7 из Новосибирска перенаправлены в Магадан.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев предложил сокращать продолжительность рабочего дня для жителей Якутска, когда в городе образуется сильная задымленность от лесных пожаров.

Якутия Якутск

Новости по теме

Новости

Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки

Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки

Пострадавшая при взрыве в воронежском автобусе скончалась в реанимации

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже

В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме

В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме

В ЦМК рассказали о 14 пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 12 человек

Превышения ПДК по нефтепродуктам в море под Новороссийском не выявили

В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Что произошло за день: четверг, 12 августа

Житель Кирова признался в угрозах прокурору, выступавшей за отмену условного срока Навальному

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');