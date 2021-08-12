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Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте задержанного за госизмену

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте гражданина России, задержанного по делу о государственной измене.

Согласно информации суда, 12 августа в суде было зарегистрировано ходатайство об аресте Куранова А.Л., которому вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ).

Ходатайство, следует из картотеки суда, будет рассмотрено в четверг в 16:00.

Инициалы задержанного совпадают с инициалами генерального директора петербургского "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) - Куранова Александра Леонидовича.

Комментариями следствия, представителей Куранова и НИПГС по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

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