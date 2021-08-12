Главу "НИП гиперзвуковых систем" заподозрили в раскрытии гостайны иностранцу

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следствие считает, что генеральный директор "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов передал гражданину иностранного государства содержащие гостайну сведения о научных разработках, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, Куранов, долгие годы занимавшейся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках", - сказал собеседник агентства.

Между тем другой источник сообщил агентству, что Куранов, в частности, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата "Аякс".

"Это разработка еще советских времен, которая, однако, всегда оставалась в поле интересов ученого. В двухтысячные годы работа по нему продолжалась", - сказал он.

По словам источника, в рамках разработок проводились встречи и велась работа с представителями иностранных государств. "В частности, интерес проявляли представители США и Китая", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, связано ли задержание Куранова с этими разработками.

Осведомленный источник сообщил агентство, что в деле Куранова пока нет связи с другими учеными, обвиняемыми по этой же статье Уголовного кодекса.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы, куда следствие обратилось с ходатайством об аресте Куранова, "Интерфаксу", не уточнив детали дела, сообщили, что задержанный в настоящее время находится в статусе подозреваемого.