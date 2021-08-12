Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Главу "НИП гиперзвуковых систем" заподозрили в раскрытии гостайны иностранцу

Главу "НИП гиперзвуковых систем" заподозрили в раскрытии гостайны иностранцу
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следствие считает, что генеральный директор "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов передал гражданину иностранного государства содержащие гостайну сведения о научных разработках, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, Куранов, долгие годы занимавшейся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках", - сказал собеседник агентства.

Между тем другой источник сообщил агентству, что Куранов, в частности, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата "Аякс".

"Это разработка еще советских времен, которая, однако, всегда оставалась в поле интересов ученого. В двухтысячные годы работа по нему продолжалась", - сказал он.

По словам источника, в рамках разработок проводились встречи и велась работа с представителями иностранных государств. "В частности, интерес проявляли представители США и Китая", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, связано ли задержание Куранова с этими разработками.

Осведомленный источник сообщил агентство, что в деле Куранова пока нет связи с другими учеными, обвиняемыми по этой же статье Уголовного кодекса.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы, куда следствие обратилось с ходатайством об аресте Куранова, "Интерфаксу", не уточнив детали дела, сообщили, что задержанный в настоящее время находится в статусе подозреваемого.

Александр Куранов

Новости по теме

Новости

Биржа сообщила об ограничении "Газпромом" продаж газа на суточных торгах

Подполковника ФСБ арестовали в Краснодаре за получение взяток на 110 млн руб.

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра

Третий участник побега из изолятора подмосковной Истры сдался полиции

Памфилова объяснила отсутствие открытого доступа к наблюдению за участками новой эпохой

Разбившийся Ми-8 обнаружили на дне озера на глубине 137 метров

Полиция Петербурга нашла больше ста нелегалов на Софийской овощебазе

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

"Аэрофлот" начал распродажу билетов на рейсы по России со скидкой до 50%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');