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Шестеро пострадали при взрыве газовых баллонов в автобусе в Воронеже

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Газовые баллоны взорвались в автобусе в Воронеже, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в реанимацию", - сказал источник.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщает, что в настоящее время профильными ведомствами ведется обследования автобуса, отрабатываются разные версии произошедшего.

Вице-губернатор региона Сергей Соколов указал, что на данный момент версия о теракте не рассматривается.

"Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", - сказал Соколов "Интерфаксу".

По его словам, пока на месте работают экстренные службы.

"Рассматриваются различные версии, преждевременно говорить о причинах", - добавил вице-губернатор.

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