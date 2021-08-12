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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 12 человек

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших при взрыве газового баллона в автобусе в Воронеже увеличилось до 12 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"С места взрыва госпитализированы 12 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщает, что в настоящее время профильными ведомствами ведется обследования автобуса, отрабатываются разные версии произошедшего.

Воронеж

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