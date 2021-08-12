В ЦМК рассказали о 14 пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Не менее 14 человек получили ранение при взрыве в автобусе в Воронеже, сообщил в четверг "Интерфаксу" замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев.

"В настоящее время известно о 14 пострадавших", - сказал он.

Ранее сообщалось, что пострадали 12 человек.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщает, что в настоящее время профильными ведомствами ведется обследования автобуса, отрабатываются разные версии произошедшего.

Между тем в МЧС РФ сообщили о "происшествии с городским маршрутным такси типа "ПАЗ" в городе Воронеже по улице Кольцовская".

"В результате происшествия есть пострадавшие. Пожарно-спасательными подразделениями оказывается первая помощь", - сказали в МЧС.

Причина происшествия и личности пострадавших устанавливаются.