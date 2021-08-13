Неизвестные ранили инспектора амурского охотуправления при обстреле

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира (охотуправление) Амурской области обстреляли неизвестные, ранен один из инспекторов.

"Недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории автомобиль госинспекторов был обстрелян неизвестными. Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после обстрела автомобиля нападавшие скрылись. Госинспекторы обратились в полицию.

Начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых территорий Валерий Погасиенко уточнил, что госпитализация раненому инспектору не потребовалась.

"Врачебная помощь ему оказана. Пуля пробила дверь автомобиля, в инспектора попал осколок железа от двери. Стреляли из карабина. Сейчас идет следствие", - сообщил "Интерфаксу" Погасиенко.