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Четверых мужчин осудили в Приамурье за хищение золота на 9 млн рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Шимановский районный суд Амурской области признал виновными четырех бывших вахтовиков в хищении более 2,4 кг золота с прииска, сообщает региональная прокуратура.

"Четверо мужчин, работая на участке золотодобычи, договорились в течение вахты похищать золотую породу (...). В итоге было похищено более 2,4 кг золота на сумму свыше 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В областной прокуратуре "Интерфаксу" пояснили, что золото было похищено с июля по август 2020 года с участка золотодобычи на ручье Джуркан.

Суд признал мужчин виновными по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и приговорил организатора преступления к 4 годам 4 месяцам колонии общего режима. Остальные участники преступной схемы осуждены на 3 года 10 месяцев колонии общего режима.

Преступление выявлено следственным отделом УФСБ России по Амурской области.

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