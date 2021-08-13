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Мужчина с ножом напал на полицейских в Уфе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы в Уфе, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в пятницу.

"Был неадекватный мужчина с ножом, сотрудник патрульно-постовой службы применил табельное оружие. Ранил его, обезвредил. (Раненого - ИФ) увезли в больницу", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что нападавший ранен в живот, он жив. Инцидент произошел на улице Менделеева.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев по поводу инцидента.

Уфа МВД РФ

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