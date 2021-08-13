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Раненный полицейскими в Уфе мужчина крушил гирей машины во дворе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - МВД по Башкортостану проводит проверку по факту применения табельного оружия сотрудником полиции при задержании мужчины в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром местный житель сообщил в полицию, что неизвестный повредил во дворе его автомобиль Kia.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и пытались задержать злоумышленника. Однако вооруженный кухонным ножом и небольшой гирей мужчина успел повредить еще один автомобиль Volkswagen Touareg.

Затем он попытался напасть на полицейских. Один из них сделал предупредительный выстрел, однако мужчина не подчинился. Тогда полицейский выстрелил на поражение, ранив злоумышленника в брюшную полость. Сотрудники полиции сразу вызвали скорую помощь, мужчину доставили в больницу.

Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что неизвестный напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на улице Менделеева в Уфе.

Уфа Башкортостан

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