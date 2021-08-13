Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:10Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 205 374 018+644 754

ФАС предложила ограничить цены в отелях на время международных мероприятий

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба пообещала, что до 1 октября подготовит законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий.

Ведомство объясило, что каждый год получает жалобы на резкое подорожание размещения в такие периоды.

"Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%", - говорится в сообщении.

Чтобы исключить необоснованное завышение цен, ФАС готовит поправки в закон об основах туристской деятельности. В ведомстве считают, что законодательное ограничение цен на гостиничные услуги в период проведения значимых международных мероприятий снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность гостиничных услуг.

Проект федерального закона будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли.

"Практика регулирования ценообразования в секторе гостиничных услуг уже применялась в России во время проведения крупных международных спортивных мероприятий, таких, как Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций FIFA 2017, Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионат Европы по футболу 2020", - отметила ФАС и добавила, что это соответствует и международной практике.

ФАС ПМЭФ Петербург ЧМ-2018 ЧЕ-2020 Олимпиада Сочи

Новости

Тело пассажирки, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке, найдено на дне озера

В МИД РФ сочли ошибочным прогноз США о взятии талибами Кабула за 2-3 месяца

Квартальная прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в 5,4 раза

Пандемия коронавируса

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Почти две месячных нормы осадков выпало в Керчи за сутки

Взрыв автобуса в Воронеже

Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух

Разбившийся на Камчатке Ми-8 с отломанным хвостом нашли в озере на глубине 110 м

Разбившийся на Камчатке Ми-8 с отломанным хвостом нашли в озере на глубине 110 м
Взрыв автобуса в Воронеже

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19
Взрыв автобуса в Воронеже

Эксперты не выявили следов взрывчатки во взорвавшемся автобусе в Воронеже

Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки

Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');