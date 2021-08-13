ФАС предложила ограничить цены в отелях на время международных мероприятий

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба пообещала, что до 1 октября подготовит законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий.

Ведомство объясило, что каждый год получает жалобы на резкое подорожание размещения в такие периоды.

"Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%", - говорится в сообщении.

Чтобы исключить необоснованное завышение цен, ФАС готовит поправки в закон об основах туристской деятельности. В ведомстве считают, что законодательное ограничение цен на гостиничные услуги в период проведения значимых международных мероприятий снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность гостиничных услуг.

Проект федерального закона будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли.

"Практика регулирования ценообразования в секторе гостиничных услуг уже применялась в России во время проведения крупных международных спортивных мероприятий, таких, как Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций FIFA 2017, Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионат Европы по футболу 2020", - отметила ФАС и добавила, что это соответствует и международной практике.