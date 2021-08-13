Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может быть рост и поддержание цен.

Внеплановые выездные проверки проходят в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели" (X5 Retail Group), "Ленте" и "Магните".

Проверяющие оценят ценообразование у ритейлеров и изучат причины возможного необоснованного повышения цен, сообщило ведомство.

Проверки проведут, поскольку ФАС получает жалобы от граждан на рост цен в федеральных торговых сетях.

Если подтвердится, что ритейлеры нарушили антимонопольное законодательство, им может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, отметила ФАС.

Антимонопольное ведомство пообещало не допустить необоснованное повышение цен на социально значимые продукты.

ФАС X5 Retail Group Лента Магнит Тандер

Новости по теме

Новости

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре
Взрыв автобуса в Воронеже

НАК сообщил о поиске причастных ко взрыву автобуса в Воронеже

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Пандемия коронавируса

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

Тело пассажирки, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке, найдено на дне озера

В МИД РФ сочли ошибочным прогноз США о взятии талибами Кабула за 2-3 месяца

Квартальная прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в 5,4 раза

Пандемия коронавируса

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Почти две месячных нормы осадков выпало в Керчи за сутки

Взрыв автобуса в Воронеже

Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');