ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может быть рост и поддержание цен.

Внеплановые выездные проверки проходят в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели" (X5 Retail Group), "Ленте" и "Магните".

Проверяющие оценят ценообразование у ритейлеров и изучат причины возможного необоснованного повышения цен, сообщило ведомство.

Проверки проведут, поскольку ФАС получает жалобы от граждан на рост цен в федеральных торговых сетях.

Если подтвердится, что ритейлеры нарушили антимонопольное законодательство, им может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, отметила ФАС.

Антимонопольное ведомство пообещало не допустить необоснованное повышение цен на социально значимые продукты.