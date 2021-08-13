ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может быть рост и поддержание цен.
Внеплановые выездные проверки проходят в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели" (X5 Retail Group), "Ленте" и "Магните".
Проверяющие оценят ценообразование у ритейлеров и изучат причины возможного необоснованного повышения цен, сообщило ведомство.
Проверки проведут, поскольку ФАС получает жалобы от граждан на рост цен в федеральных торговых сетях.
Если подтвердится, что ритейлеры нарушили антимонопольное законодательство, им может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, отметила ФАС.
Антимонопольное ведомство пообещало не допустить необоснованное повышение цен на социально значимые продукты.