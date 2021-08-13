На авиадебошира, из-за которого пришлось сажать самолет в Волгограде, завели дело

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении авиадебошира рейса "Сочи-Уфа", из-за которого пришлось сажать самолёт в аэропорту Волгограда, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По данным ведомства, накануне в отделение полиции поступило сообщение о том, что авиалайнер, следовавший из Сочи в Уфу, совершил экстренную посадку в Волгограде с дебоширом на борту. Позже было установлено, что пьяный мужчина ругался матом, а также пытался ударить пассажирку.

"Подозреваемый был снят с рейса и доставлен в дежурную часть", - говорится в сообщении.