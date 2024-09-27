В Госдуме предложили создать реестр авиадебоширов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В России растет число случаев неподобающего поведения пассажиров в самолетах, из-за которых происходят задержки рейсов, поэтому стоит рассмотреть вопрос о создании единого реестра дебоширов, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"Количество дебоширов у нас возрастает, к сожалению. И сейчас мы снова собирались и обсуждали с компаниями, с потребителями, что, скорее всего, нужно будет создавать единый реестр дебоширов, как по неплательщикам налогов и алиментов. Так что будем прописывать четкий стандарт, что все-таки является дебоширством, потому что многие все равно этого не понимают, и иногда, может быть, повернешься в самолете, ведь всякое бывает, повернешь голову не так в сторону стюардессы, а тебя, извините, выведут из самолета и потом как бы доказывай. Или наоборот ситуация", - сказала она в пятницу на парламентских слушаниях, посвященных развитию семейного туризма.

По словам Школкиной, навести порядок попросили сами пассажиры.

"Буквально недавно 15 или сколько-то рейсов из-за дебоширов были задержаны. А учитывая - это ни для кого не секрет, - что сегодня количество самолетов в авиапарках у нас ограничено, и мы за каждый самолет с вами боремся сейчас, то это, конечно, ситуация из ряда вон", - подчеркнула депутат.

Как ранее сообщили газете "Известия" в МВД РФ, в 2023 году с самолетов в России сняли почти на 14% больше дебоширов, чем годом ранее. Члены экипажей передали полиции 1,65 тыс. человек, из них к уголовной ответственности привлекли лишь 14 пассажиров, а к административной - 1,6 тыс. Полицейские за год составили на нарушителей порядка 15,5 тыс. административных протоколов, по большей части из них предусмотрен штраф до 1,5 тыс. рублей. В авиакомпаниях считают существующую ответственность для буйных пассажиров слишком мягкой.