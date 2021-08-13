В Госдуму внесен законопроект о создании в РФ реестра сельхозземель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании реестра земель сельскохозяйственного назначения, который будет вести Минсельхоз, либо подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ). Документ (№1232063-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно тексту законопроекта, реестр будет содержать количественные и качественные характеристики земель сельскохозяйственного назначения, сведения об их использовании, о расположенных на них зданиях и сооружениях, о состоянии плодородия. Сведения из реестра предоставляются собственникам, землепользователям, арендаторам земельных участков по их запросу в виде паспорта земельного участка бесплатно. В свою очередь землевладельцы и арендаторы должны будут предоставлять в учреждение, которое ведет реестр, сведения о результатах почвенных, геоботанических и других обследований, проведенных по их заказу.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин пояснял, что принятие закона позволит инвесторам в новые проекты в АПК активнее искать ресурсы для их реализации. "По сути, реестр будет инструментом пригодности земли и для сельскохозяйственного производства, позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в АПК, в том числе по наращиванию производства продовольствия", - сказал он.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.