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Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит" ) препятствует проведению внеплановой проверки Федеральной антимонопольной службы, сообщила пресс-служба ведомства.

"Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников "Магнита" нет на рабочих местах в здании" - говорится в сообщении.

В ФАС пообещали привлечь к административной ответственности должностных лиц "Тандера".

ФАС ранее сообщила, что после жалоб граждан на рост цен проведет антикартельные проверки крупнейших ритейлеров. Служба анонсировала начало выездных проверок в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели" (X5 Group), "Ленте" и "Магните". Проверяющие будут искать в действиях компаний признаки антиконкурентного сговора, приведшего к росту и поддержанию цен.

Если их вина подтвердится, им может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки, предупредила ФАС и отметила, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превысил 4 трлн рублей. Таким образом общая сумма штрафа может составить до 600 млрд рублей.

Х5, "Магнит" и "Лента" - крупнейшие публичные ритейлеры в России. Выручка Х5 по итогам 2020 года составила 1 трлн 978,026 млрд рублей (рост на 14,1%), выручка "Магнита" - 1 трлн 553,777 млрд рублей (+13,5%), "Ленты" - 445,544 млрд рублей (+6,7%).

ФАС Лента Магнит Тандер X5 Group

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